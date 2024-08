Gêmeo digital da Petrobras será usado em todas plataformas e pode elevar produção em 1%

A Petrobras concluiu os testes do projeto piloto do modelo gêmeo digital nas plataformas FPSO Cidade de Anchieta e a P-57, que operam no campo de Jubarte, no pré-sal e pós-sal do Espírito Santo. Pela tecnologia, um modelo virtual que reproduz com precisão o modelo físico, será possível aumentar a produção em cerca de 1%, informou a companhia.

De acordo com a diretora de Exploração e Produção da estatal, Sylvia Anjos, a tecnologia deverá ser levada para todos os poços produtores e injetores offshore da Petrobras. "Vamos dar início à implementação da ferramenta nos poços marítimos de outras unidades ainda este ano", disse Anjos em nota.

De acordo com a Petrobras, a tecnologia fornece dados do sistema de produção em tempo real, gerando ganhos no processo de elevação e escoamento, que corresponde ao transporte do petróleo produzido desde o fundo do poço até as plataformas de produção.