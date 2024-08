Economista André Roncaglia será o próximo diretor-executivo do Brasil no FMI, diz Fazenda

O Ministério da Fazenda informou, em nota, que concluiu nesta quarta-feira, 14, a indicação do economista e professor André Roncaglia de Carvalho para ocupar o posto de diretor-executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI). Ele vai substituir Afonso Bevilaqua no posto, que estava na função desde 2019 e manifestou a intenção de retornar ao Brasil no fim de agosto ao ministro Fernando Haddad.

A Fazenda agradeceu à Bevilaqua pelos serviços prestados nos últimos 19 meses, período em que trabalhou com a atual gestão da Pasta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Roncaglia tem graduação e mestrado em economia pela PUC-SP e doutorado em economia do desenvolvimento pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP).