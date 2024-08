Dólar sobe após CPI dos EUA, mas opera volátil com exterior e de olho em petróleo e varejo

O dólar apresenta volatilidade na manhã desta quarta-feira, oscilando entre perdas e ganhos, mas se afastando das mínimas da sessão, a R$ 5,4292 (-0,37%), e alcançando máxima intradia de R$ 5,4596 (+0,19%) no mercado à vista.

Os investidores se dividem entre o fortalecimento dos preços do petróleo e a desvalorização do minério de ferro. Digerem ainda o enfraquecimento do varejo brasileiro em junho e os dados de inflação ao consumidor dos Estados Unidos, que impulsionam às taxas curtas e médias dos Treasuries, mas com queda na ponta longa.

Nos EUA, o CPI (na sigla em inglês) e núcleo subiram 0,2% em julho ante junho, em linha com as previsões do mercado, enquanto na comparação anual o CPI avançou 2,9% em julho, abaixo da previsão de +3%, e o núcleo subiu 3,2%, como previsto