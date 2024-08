CVM rejeita acordo com Gafisa e executivos em caso de suposto embaraço à fiscalização

A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (PFE-CVM) concluiu que há impedimento jurídico para a realização do acordo, pois não houve a comprovação de cessação do ilícito. O Comitê de Termo de Compromisso (CTC) da reguladora avaliou que o acordo não é oportuno e conveniente devido à gravidade da conduta.

O colegiado seguiu o CTC e rejeitou, por unanimidade, as propostas. A diretora Marina Copola foi sorteada relatora do processo.

Conforme o parecer do CTC, o processo teve origem em investigação de prática de insider trading. Isso porque membros do Conselho de Administração operaram com ações da companhia entre 14 e 18 julho de 2021, poucos dias antes da divulgação de fato relevante, em 3 de agosto do mesmo ano, quando foi informada ao mercado a aprovação de venda de terrenos, em valor agregado de R$ 200 milhões, para fundo de investimento imobiliário.

Os conselheiros investigados teriam tido conhecimento das informações no dia 30 de julho de 2021, data da convocação da reunião do Conselho de Administração que discutiu o assunto, diz o relatório, citando a Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários da CVM, que instaurou o processo sancionador.