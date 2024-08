Cosan reduz prejuízo líquido em 78% no 2º trimestre

A Cosan encerrou o segundo trimestre de 2024 com prejuízo líquido de R$ 227 milhões, o que representa uma queda de 78% na comparação com o mesmo período do ano anterior. As perdas são maiores se comparadas com os R$ 192 milhões negativos do trimestre anterior, conforme mostra o balanço da companhia na noite desta quarta-feira, 14.

Segundo a Cosan, o prejuízo foi decorrente do impacto não recorrente de impairment na subsidiária Rumo. O volume perdido na comparação anual foi menor, por sua vez, o que levou a companhia a apontar como justificativa a maior contribuição dos negócios via equivalência patrimonial.

"Os negócios apresentaram indicadores trimestrais em linha com o planejamento para o ano", afirmou a Cosan em seu balanço.