Concurso Unificado: veja concorrência por vaga nos blocos temáticos

Pedro Assumpção Alves, membro do Grupo Técnico Operacional do CPNU, explica o cenário apresentado.

"No CPNU, cada candidato se inscreveu para várias dentro do mesmo bloco, isso permite que ele concorra a mais vagas e tenha chance de entrar na administração pública e que mais pessoas negras, com deficiência ou indígenas participem do serviço público".

Os candidatos que estiverem aptos dentro da política de cotas para pessoas negras terão um relação de candidato por vaga, no total de blocos, de 315,7. Já em pessoas com deficiência (PCD), 114,7, e 68,4 para indígenas.