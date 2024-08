BCE faz análise minuciosa de empréstimos mais arriscados de bancos para manter solidez

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu conduzir uma revisão abrangente do portfólio de empréstimos alavancados para um conjunto de bancos, após a exposição das instituições a essas operações crescerem 59% entre o primeiro trimestre de 2018 e o primeiro trimestre de 2023. A iniciativa respondeu a mudanças significativas no ambiente macroeconômico que levaram a um aumento nas taxas de juros e dos riscos de refinanciamento que já eram elevados.

Em informe publicado em seu site nesta quarta-feira, o BCE disse que a revisão envolve inspeções de arquivos de crédito em 12 bancos sob supervisão bancária europeia. Os bancos no escopo foram selecionados com base em um conjunto de critérios, como a exposição a financiamentos alavancados em termos absolutos ou relativos em relação ao tamanho dos respectivos portfólios. As revisões granulares dos arquivos de crédito cobriram uma grande parte ou a totalidade dos portfólios alavancados, cerca de três vezes mais do que o habitualmente executado nas missões regulares de supervisão.

Os resultados quantitativos preliminares da revisão foram compartilhados com os bancos para permitir que esclareçam processos e forneçam mais informações sobre arquivos de crédito específicos, afirmou o BCE.