Baixar os juros é uma 'briga eterna' no Brasil, afirma Lula

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta quarta-feira, 14, que a insistência pela redução da taxa de juros é uma "briga eterna" no Brasil. O chefe do Executivo ponderou que não adianta o índice cair se a população não tiver condições de consumir.

"Baixar os juros é uma briga eterna nesse país. Mas, mesmo se o juro for zero, se o cara não tiver dinheiro para consumir, ele não vai consumir", disse o presidente da República, durante sessão de abertura do fórum 'Um Projeto de Brasil', do novo ciclo da série Diálogos Capitais, promovido pela revista Carta Capital nesta quarta-feira, em Brasília

Na avaliação do presidente, um dos principais problemas do Brasil é a falta de circulação de dinheiro. Ao citar a aquisição de carros, Lula disse que é preciso que o Brasil adapte a indústria automobilística às condições de pagamento das pessoas.