Taxas de juros recuam com apetite ao risco global e aumento da confiança no BC

Os juro futuros encerraram a terça-feira em queda, principalmente as taxas longas, reflexo da melhora do apetite global pelo risco. A inflação no atacado nos Estados Unidos abaixo do consenso fortaleceu as apostas sobre o corte de juros pelo Federal Reserve. O câmbio, variável considerada chave para a reancoragem das expectativas de inflação, ajudou, com o dólar fechando abaixo dos R$ 5,45.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava em 10,730%, de 10,748% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2026 caía de 11,54% para 11,38%. O DI para janeiro de 2027 tinha taxa de 11,33%, de 11,54% ontem, e a do DI para janeiro de 2029 cedia a 11,40%, de 11,59%.

Pela manhã, as taxas longas já estavam em baixa, mas as curtas e intermediárias mostravam maior resistência, operando em leve alta ou perto da estabilidade, ainda em função das declarações "hawkish" do diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, dadas ontem, e da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), que trouxe crescimento do volume muito acima da mediana das estimativas. À tarde, a ponta longa ampliou o ritmo de queda e as demais também passaram a cair.