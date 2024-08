Serviços no RS contraem 14,5% em junho, ainda como impacto das enchentes, mostra IBGE

O volume de serviços prestados no Estado do Rio Grande do Sul contraiu 14,5% em junho, na comparação com maio, informou nesta terça-feira, 13, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE. O desempenho no Estado foi a principal influência negativa da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) no mês, que teve alta de 1,7% na margem.

Na coletiva de apresentação dos dados, o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, detalhou que parte desse resultado negativo no Estado ainda está atrelada ao efeito das enchentes na região.

Ele cita como exemplo o retorno da cobrança de pedágio em rodovias do Estado em junho, que haviam sido suspensas no mês anterior, pela necessidade de levar ajuda humanitária às cidades gaúchas.