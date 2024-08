Se BC reduzir juros sem condições adequadas, tem alta em juro futuro e dólar, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, avaliou que, se a autoridade monetária baixar os juros sem condições adequadas, haverá reflexos nos juros futuros e no câmbio, que ficará mais desvalorizado. A declaração foi realizada em audiência da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados.

"Existe uma tentação no curto prazo de que a inflação é boa para o fiscal e, de fato, é, porque como a arrecadação é nominal, quando a inflação é mais alta, você arrecada mais. Só que você arrecada mais com um custo futuro muito maior. Você está transferindo dinheiro de uma geração para outra, o que, no final das contas, é muito ruim para a história de longo prazo do País. Eu acho que é super importante falar que ajustar os juros artificialmente acaba levando a isso", reforçou o presidente do BC.

Campos Neto ainda reiterou que reformas que passam percepção de melhora fiscal abrem espaço para juro menor e repetiu que a impressão de contas públicas desorganizadas dificulta a convergência da inflação.

Meta de inflação