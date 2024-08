Prejuízo da Natura &Co sobe 17,4% no 2º trimestre e atinge R$ 858,9 milhões

A Natura &Co registrou prejuízo líquido consolidado de R$ 858,9 milhões no segundo trimestre, alta de 17,4% contra o prejuízo líquido de R$ 732 milhões de igual período do ano anterior. Os dados foram divulgados no período da noite da segunda-feira, 12, na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), após o fechamento do mercado financeiro

Segundo a Natura, o aumento do prejuízo é explicado principalmente pelo "write-off" não-caixa não-recorrente de R$ 725 milhões que impactou a linha de impostos neste trimestre.

Esse "write-off" foi contabilizado como resultado da reestruturação voluntária da Avon Products Inc.(API), que torna improvável continuar a reconhecer os ganhos obtidos com a otimização da estrutura corporativa da Avon, originalmente contabilizados no segundo trimestre de 2021.