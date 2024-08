Para Campos Neto, não é possível afirmar que a taxa de juros no Brasil seja 'exorbitante'

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que apesar de os juros no Brasil serem "absurdamente altos" não é possível afirmar que a taxa de juros seja "exorbitante". A declaração foi realizada em audiência da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Ele pontuou que nos últimos cinco anos, entre 2019 e 2024, o Brasil teve uma menor inflação com uma menor taxa de juros.

"Não é possível afirmar que a gente tem uma taxa de juros exorbitante, apesar de ter uma inflação muito baixa. Na verdade, a gente tem é uma taxa Selic menor do que a média e uma inflação menor do que a média, ainda mesmo passando por um período de inflação global muito grande", defendeu.

Campos Neto admitiu que o País tem tido uma desancoragem das expectativas de inflação que é preocupante e destacou que, embora a inflação implícita também tenha começado a subir, recentemente está se estabilizando. Ele reiterou que o Brasil está no processo de convergência de inflação com custo baixo tanto no emprego quanto no Produto Interno Bruto (PIB), levando em conta as surpresas positivas do mercado de trabalho e da massa salarial.