Ouro fecha em alta, mas é limitado por apetite por risco em NY

O ouro fechou em alta modesta nesta terça-feira, 13, apoiado pela fraqueza do dólar e dos juros dos Treasuries, após dado de inflação dos EUA ampliar expectativas por cortes de juros do Federal Reserve (Fed). Os ganhos, no entanto, foram limitados pelo clima de apetite por risco em Wall Street.

O ouro para dezembro fechou em alta de 0,15%, a US$ 2.507,80 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). Na máxima intraday, o metal precioso voltou a se aproximar do seu maior nível histórico, registrado em 2 de agosto.

Segundo o Commerzbank, as tensões geopolíticas no Oriente Médio e as expectativas em relação aos cortes de juros pelo Fed são os principais catalisadores dos preços do ouro, apesar da queda recente.