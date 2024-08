Nome para BC deve ser anunciado nas próximas semanas, diz Haddad

A troca de presidente do Banco Central "entrou no radar" do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o nome que substituirá Roberto Campos Neto à frente da autarquia pode ser anunciado "nas próximas semanas", afirmou nesta terça-feira, 13, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

"Eu acredito que vai ser nas próximas semanas", disse o ministro a jornalistas na entrada da sede da Fazenda, em Brasília. "Entrou no radar do presidente essa questão e ele ficou de discutir com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco a questão da sabatina, em virtude do calendário eleitoral."

O 'timing' da indicação, disse o ministro, depende da conversa entre Lula e Pacheco. Hoje, o diretor de Política Monetária do BC, Gabriel Galípolo, é considerado franco favorito para a vaga. Ele foi secretário-executivo da Fazenda já durante a gestão Haddad.