Moedas Globais: dólar cai após aposta em corte de juros incisivo pelo Fed; libra sobe

O dólar tinha queda acentuada no exterior no fim da tarde desta terça-feira, 13, com o índice que mede a variação da moeda ante principais pares abaixo de 103 pontos, após o mercado reforçar a expectativa de que o Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano) pode cortar juros em 50 pontos-base em setembro, na sequência de dados abaixo do esperado da inflação ao produtor nos Estados Unidos. O dólar perdeu terreno, sobretudo, para a libra esterlina após queda na taxa de desemprego do Reino Unido.

O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de moedas fortes, fechou com queda de 0,56%, a 102,559 pontos. No fim desta tarde, a libra subia a US$ 1,2871 e o euro avançava a US$ 1,100. A moeda japonesa se apreciava, com o dólar em baixa para 146,78 ienes.

Nesta véspera de divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) de julho nos Estados Unidos, o investidores reagiram fortemente ao índice de preços ao produtor (PPI) de julho abaixo do esperado. O dado mais brando do PPI e o mergulho na virada do dia das taxas dos Treasuries pesaram fortemente no dólar, de acordo com o Banco ANZ.