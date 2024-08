Jaques Wagner diz que bateu martelo com Lula para manter CSLL fora do PL da desoneração

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), disse que uma reunião no Palácio do Planalto na noite da segunda-feira, 12, selou um entendimento do governo em relação ao projeto de lei da desoneração da folha de pagamentos. Participaram do encontro, além de Wagner e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e o secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan.

Nesse encontro, ficou definido, segundo Wagner, que o governo aceitará manter fora do relatório do projeto da desoneração qualquer menção a um aumento de impostos. No mês passado, diante do impasse entre o governo e o Congresso, a Fazenda sugeriu incluir um gatilho para que, caso as medidas apresentadas pelo Senado não fossem suficientes para cobrir o rombo deixado pela desoneração, haveria um aumento da CSLL como compensação.

"O martelo ontem foi batido com todo mundo (do governo) na mesa (para que a CSLL fique de fora)", disse Wagner.