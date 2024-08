Guillen: Último Copom foi último Copom, não há intenção de adiantar próximo

Ele reiterou o compromisso do BC com o comprimento da meta de inflação e com a manutenção do estado vigilante da autarquia.

O diretor de Política Econômica do Banco Central (BC), Diogo Guillen, disse há pouco não há intenção de se antecipar a discussão da próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). Ele falou durante a palestra "Perspectivas Econômicas", proferida no evento Prêmios Broadcast: Analistas, Empresas, Projeções, realizado nesta noite em São Paulo, pelo Broadcast .

"Acho que todo mundo gosta das palavras mágicas. Que todo mundo chama a atenção, acho que me parece, lendo as notícias, que as palavras que mais chamaram a atenção foram cautela, vigilância e acompanha muito dirigente. E do meu lado, pensando sobre o último Copom, eu acho que tem duas palavras a mais que são importantes. A primeira é a coesão entre todos os membros do Copom, que eu acho que foi muito grande nessa última reunião. E o segundo, o compromisso com o atingimento da meta", disse o diretor, repetindo a afirmação dada ontem pelo diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, de que a alta de juros é considerada pelo Copom.

Custo desinflacionário

Guillen reforçou a importância de se reancorar as expectativas de inflação para reduzir o custo desinflacionário. Ele reforçou que o Comitê de Política Monetária (Copom) vê um arrefecimento do processo de desinflação no País.