Deputados podem votar 2º projeto de regulamentação da tributária

Em semana de "esforço concentrado" na Câmara, lideranças de bancadas devem se reunir nesta terça-feira, 13, no horário do almoço, para discutir prioridades de votação no plenário. No radar, está a possibilidade de votação do 2º projeto de regulamentação da reforma tributária, que trata do Comitê Gestor e de Distribuição da Receita do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).

Na segunda-feira, 12, a Câmara aprovou um requerimento que dá urgência para a tramitação do texto.

O relator da matéria, deputado Mauro Benevides Filho (PDT-CE), diz haver consenso entre líderes e representantes dos entes federativos, mas ainda deve escutar mais opiniões durante a reunião na residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).