Campos Neto: reformas que passem percepção de melhora fiscal abrem espaço para juro menor

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que reformas estruturais que passem a percepção de melhora fiscal abrem espaço para um juro menor no País, mas ponderou que um ajuste fiscal pelo lado da receita é menos eficiente do que pelo lado da despesa. Essa é uma das críticas do mercado em relação ao ajuste promovido pelo governo Lula, que buscou ampliar a arrecadação e ainda não apresentou uma agenda consistente de redução de despesas.

"Quando a gente tem uma percepção que as contas públicas estão desorganizadas, dificulta o processo de convergência. A gente tem o que a gente chama de ancoragem gêmea. Eu preciso convencer que a minha política monetária no futuro vai funcionar e eu preciso convencer que a minha política fiscal no futuro vai funcionar. Se eu tiver um desentendimento entre essas duas dimensões, o custo para a convergência é maior", disse ele durante audiência da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Mais cedo, na mesma audiência, o presidente do Banco Central afirmou que apesar de não caber ao BC comentar sobre a política fiscal no País, a percepção do mercado é de que o tema será difícil para o País nos próximos anos, o que adiciona prêmio de risco ao Brasil.