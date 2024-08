Campos Neto afirma que é preciso perseverança, porque a desinflação tem arrefecido

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta terça-feira que a autoridade monetária terá de perseverar no processo de convergência do IPCA para a meta, já que o ritmo da desinflação tem arrefecido no Brasil, e destacou o caráter técnico das decisões da autoridade monetária. "O Banco Central tem atuado de forma técnica e autônoma para cumprir as suas missões", disse, lendo um slide preparado para uma palestra na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. "Mais recentemente, as decisões têm sido todas unânimes no colegiado o Comitê de Política Monetária", ele acrescentou, sem recorrer ao slide.

Campos Neto afirmou que o ambiente externo se mantém adverso e que há problemas relacionados ao aumento da dívida global e riscos associados à eleição nos Estados Unidos e à desaceleração da economia chinesa.

Ele afirmou, ainda, que haverá um custo alto para fazer uma transição energética.