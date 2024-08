Bolsas de NY fecham em alta, com PPI abaixo do esperado e na véspera de dados do CPI

Os mercados acionários de Nova York fecharam em alta nesta terça-feira, 13, após o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos EUA vir abaixo do esperado e reforçar a expectativa de queda de juros na maior economia do mundo. Investidores seguem na espera pela divulgação, amanhã, do índice de preços ao consumidor (CPI), que pode sinalizar mais progresso na desinflação no país e ampliar os argumentos para corte de juros pelo Federal Reserve.

O índice Dow Jones subiu 1,04%, aos 39.765,64 pontos, o S&P 500 avançou 1,68%, aos 5.434,43 pontos e o Nasdaq fechou em alta de 2,43%, aos 17.187,61 pontos. O Nasdaq registrou mais de 17 mil pontos pela primeira vez desde 1º de agosto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos EUA subiu 0,1% em julho ante junho, e teve alta de 2,2%, dados abaixo das projeções. O indicador ajudou a injetar apetite por risco em Wall Street que ampliou a demanda por ações, com destaque para as gigantes do setor de tecnologia. Nvidia fechou em alta de 6,53%, Apple ganhou 1,72% e Meta se valorizou 2,44%.