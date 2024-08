Bolsas da Europa operam em alta contida, após dados locais e à espera de PPI dos EUA

São Paulo, 13/08/2024 - As bolsas europeias operam em alta contida na manhã desta terça-feira, enquanto investidores avaliam dados econômicos locais e aguardam novos números de inflação dos EUA.

Nas últimas horas, foram divulgados indicadores do mercado de trabalho britânico e de confiança da Alemanha.

No Reino Unido, a taxa de desemprego caiu para 4,2% no trimestre até junho, o que ajudou a impulsionar a libra, mas o avanço anual dos salários desacelerou para 5,4% no período, atingindo o menor nível em dois anos. Há quase duas semanas, o Banco da Inglaterra (BoE) reduziu seu juro básico em 25 pontos-base, a 5%, em uma decisão apertada.

Já na Alemanha, o índice ZEW de expectativas econômicas caiu para 19,2 pontos em agosto, resultado bem abaixo do esperado que temporariamente pressionou o euro e os mercados acionários europeus.