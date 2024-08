Bolsas da Ásia estendem recuperação, com salto em Tóquio na volta de feriado

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 13/08/2024 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta terça-feira, lideradas pela de Tóquio, à medida que ações locais seguem se recuperando da forte turbulência global recente.

O índice Nikkei voltou de um feriado no Japão com um salto de 3,45% em Tóquio, a 36.232,51 pontos, impulsionado por ações de eletrônicos e do setor financeiro. Na semana passada, a bolsa japonesa foi a que reagiu com mais volatilidade a temores sobre uma possível recessão nos EUA, posteriormente aliviados por dados mais animadores da economia americana.