Banrisul tem lucro líquido de R$ 247,3 milhões no 2º trimestre, alta de 9,2% em 12 meses

No primeiro semestre do ano, o lucro líquido totalizou R$ 434,9 milhões, 1,1% ou R$ 4,8 milhões menor que o resultado do primeiro semestre de 2023.

Em junho de 2024, a carteira de crédito do Banrisul alcançou R$ 54.717,0 milhões, crescimento de 2,0% frente a dezembro de 2023, resultado da ampliação no saldo em crédito rural, operações de câmbio e crédito imobiliário, e minimizado pela redução no crédito comercial. "Nossa maior carteira, que totalizou R$ 34.147,2 milhões, corresponde a 62,4% do total de operações de crédito", informou o banco.