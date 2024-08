Avon Products Inc, subsidiária da Natura &Co, pede Chapter 11; Natura &Co é maior credora

A Avon Products Inc. (API), subsidiária da Natura &Co, fez um pedido de Chapter 11 nos Estados Unidos, processo similar à recuperação judicial brasileira. A Natura &Co é a maior credora da empresa e vai emprestar US$ 43 milhões na modalidade DIP para garantir a continuidade dessa holding durante o processo. Além disso, a empresa brasileira ainda vai fazer uma oferta de US$ 125 milhões para seguir com as operações da holding americana fora dos EUA, por meio de um processo de leilão supervisionado pela corte judicial.

Com o processo de chapter 11, a empresa coloca ativos à disposição para venda nesse leilão. Assim, a Natura fará lances para continuar com as operações na Ásia, Europa e África. Para essa oferta, a Natura &Co pretende usar alguns de seus créditos existentes contra a API como contraprestação.

Na aquisição da Avon, anunciada em 2019 e concluída em 2020, a API foi uma das empresas compradas. Essa holding já não tinha operações, mas carregava dívidas e passivos que, agora, motivam o pedido de proteção contra credores.