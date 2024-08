AIE reduz projeções para demanda global por petróleo, com desaceleração na China

A Agência Internacional de Energia (AIE) reduziu suas previsões para a alta na demanda global por petróleo neste e no próximo ano, à medida que a desaceleração do consumo na China segue pesando na perspectiva da commodity. Em relatório publicado nesta terça-feira, 13, a organização com sede em Paris agora prevê que a demanda mundial por petróleo aumentará 970 mil barris por dia (bpd) em 2024. No documento anterior, a estimativa era de avanço de 974 mil bpd. Como resultado, espera-se que o consumo total neste ano fique em 103,1 milhões de bpd.

Já para 2025, a AIE reduziu sua projeção para o avanço na demanda de 979 mil bpd para 953 mil, o que traria o total neste ano a 104 milhões de bpd.

No segundo trimestre de 2024, a demanda global teve expansão de 870 mil bpd, uma vez que uma forte temporada de verão nos EUA impulsionou o consumo de gasolina, segundo a agência. Apenas na China, porém, a demanda sofreu contração de 110 mil bpd.