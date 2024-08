Tributária: urgência do 2º projeto de regulamentação entra na pauta da sessão de hoje da Câmara

A Câmara divulgou nesta segunda-feira, 12, a Ordem do Dia com a lista de votações previstas para esta segunda-feira, 12, e entrou na pauta o requerimento de urgência para o segundo projeto de regulamentação da reforma tributária.

Com a aprovação da urgência, o mérito do projeto poderá ser votado diretamente no plenário, sem passar antes por análise em comissões.

Em julho, a Câmara aprovou o primeiro projeto de regulamentação da Tributária, que está agora no Senado. O segundo texto, ainda pendente de votação dos deputados, institui o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e trata da distribuição das receitas para Estados e municípios.