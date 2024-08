TCU diz que não mandou governo recompor orçamento do Judiciário com crédito extraordinário

O Tribunal de Contas da União (TCU) afirmou ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), por meio de nota, que não determinou ao governo federal que fizesse uma recomposição de valores de forma retroativa ou uma emissão de crédito extraordinário para cumprir a decisão da Corte que estabeleceu a restituição orçamentária em favor dos órgãos do Poder Judiciário e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

A resposta do TCU foi dada à reportagem publicada mais cedo, que mostrou que a Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira (Conof) da Câmara dos Deputados classificou como inconstitucional a Medida Provisória (MP) que abre um crédito extraordinário de R$ 1,348 bilhão em favor de tais órgãos. Para os consultores, a MP fragiliza as regras fiscais ao criar exceções não previstas em lei.

A MP foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) no dia 4 de julho prevendo recursos extraordinários, ou seja, fora do limite total de despesas do arcabouço, para dispêndios com pessoal, encargos sociais, custeio e investimento. O texto foi editado com a justificativa de atender emergencialmente a decisão do TCU, que determinou a recomposição orçamentária dos órgãos para compensar o limite menor de gastos calculado de 2017 a 2019, no caso do Judiciário, e de 2017 a 2022, no caso do CNMP.