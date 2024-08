Tarcísio lamenta morte de Delfim Netto e diz que ele incentivou sua candidatura a governo de SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lamentou em uma rede social a morte do ex-ministro da Fazenda Antônio Delfim Neto, aos 96 anos, ocorrida durante a madrugada desta segunda-feira, 12.

"Com muita tristeza, mas muita gratidão, nos despedimos hoje do professor Delfim. Tenho profunda admiração pela genialidade e sensatez das suas contribuições para o Brasil", escreveu o governador paulista no X.

Tarcísio também destacou que Netto foi uma das pessoas a incentivar sua candidatura ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de SP. "Poucos sabem, mas Delfim Netto foi um dos incentivadores da minha candidatura ao governo de São Paulo", afirmou. "Serei eternamente grato pelos seus conselhos. Meus sentimentos à sua família, com a certeza de que descansa em paz", concluiu o governador na publicação.