Tarcísio: Desafio é fiscal, às vezes governo gasta mais do que deveria

Em crítica ao governo federal, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, avaliou hoje que, embora os fundamentos da economia não sejam tão ruins, o País gasta mais do que deveria.

Para Tarcísio, existe certo pessimismo em relação ao Brasil, apesar das reservas internacionais "razoáveis" e dos saldos positivos da balança comercial. Um dos problemas, avaliou, são as crises geradas por "falas que perturbam o cenário".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"O desafio é fiscal. Às vezes, o governo gasta mais do que deveria, mas com duas ou três alavancas é possível colocar o Brasil no prumo de novo", declarou o governador durante o Warren Institutional Day, evento da Warren Investimentos na capital paulista.

Sonegação vai ser incontida com reforma tributária