Produção de campos maduros sobe 45% em um ano, mostra 9º Anuário do Petróleo da Firjan

A recuperação de campos maduros e áreas marginais na bacia de Campos aumentou a produção da região em 45% entre 2022 e 2023, atingindo 700 mil barris por dia (bpd) no ano passado, contra 480 mil bpd um ano antes, informa a 9ª edição do Anuário do Petróleo no Rio, levantamento da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) que será lançado na terça-feira, 13.

"A aplicação de soluções para a melhoria do fator de recuperação e produtividade desses campos maduros e marginais fez com que, em um período de um ano e meio, a produção da bacia de Campos aumentasse na ordem de 220 mil barris/dia, equivalente a uma plataforma grande de petróleo a ser instalada no pré-sal na bacia de Santos", destaca a gerente-geral de Petróleo, Gás, Energias e Naval da Firjan, Karine Fragoso.

Já a produção total de petróleo do País segue em crescimento, embora tenha diminuído o ritmo em relação ao ano anterior. No primeiro semestre de 2024, a produção nacional do energético se manteve praticamente estável em relação à média anual de 2023.