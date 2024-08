Ministros do Supremo lamentam morte de Delfim Netto

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, e o ministro da Corte Dias Toffoli lamentaram a morte do economista e ex-ministro Antônio Delfim Netto, na madrugada desta segunda-feira, 12, aos 96 anos. Em nome do STF, Barroso manifestou pesar e destacou a prestação de serviços de Delfim Netto ao Brasil "em diferentes momentos históricos".

"Nos períodos mais recentes após a redemocratização, foi conselheiro econômico de mais de um governo e atuou em projetos de inclusão social que levaram ao desenvolvimento econômico do País", disse Barroso em nota.

Toffoli salientou a "origem humilde" e "brilhantismo intelectual" do ex-ministro. Toffoli ainda destacou que Delfim foi um dos mentores da Embrapa e da "revolução agrícola brasileira", tornando-se um "visionário na revalorização de um dos pilares da economia nacional no século XXI".