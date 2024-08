Juros: taxas zeram queda após declarações de Galípolo e cautela externa

Os juros futuros fecharam a sessão desta segunda-feira, 12, perto da estabilidade, zerando o ritmo de queda à tarde, após declarações do diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, endossarem o risco de alta da Selic e diante da piora das tensões geopolíticas, que fez disparar os preços do petróleo e transferiu fluxo a ativos seguros, como o mercado de Treasuries. O dólar também ganhou força ante o real.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava em 10,765% (máxima), de 10,745% no ajuste de sexta-feira, e a do DI para janeiro de 2026 passava de 11,54% para 11,56%. O DI para janeiro de 2027 tinha taxa de 11,56% (11,55% no ajuste anterior) e o DI para janeiro de 2029, taxa de 11,62%, estável ante o ajuste anterior.

A taxas percorreram a manhã em queda firme, com alguns contratos da ponta longa chegando a perder 20 pontos-base, embaladas pela queda do dólar, que furou o nível de R$ 5,50, e pelo Boletim Focus com pausa na piora da mediana de IPCA em 2025. À tarde, o ritmo de baixa começou a perder força inicialmente com o ambiente externo de maior cautela e depois com as falas de Galípolo. O dólar também se firmou novamente acima de R$ 5,50, com virada pontual para cima.