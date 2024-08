JetBlue emite dívida, tem ratings rebaixados por agências e ação derrete 19% em NY

A JetBlue Airways recorreu aos mercados de dívida para levantar capital, nesta segunda-feira, enquanto luta contra o declínio dos lucros e vendas e se prepara para um pagamento de títulos com vencimento iminente. Após a notícia, as ações da JetBlue caíam 19% para US$ 4,89 perto das 13h32 (de Brasília) nesta segunda-feira, sugerindo que os investidores, provavelmente, estão preocupados com o risco de diluição.

A empresa, com sede em Nova York, disse que planeja oferecer US$ 1,5 bilhão em dívida por meio de "Notas de Fidelidade" e US$ 1,25 bilhão em "Empréstimo a Termo de Fidelidade". Os instrumentos financeiros, em termos simples, são maneiras de as companhias aéreas levantarem dinheiro usando seus programas de fidelidade ou de passageiro frequente como garantia. A opção de financiamento foi empregada durante a pandemia de covid-19, enquanto as companhias aéreas enfrentaram uma crise de caixa devido a restrições de viagem.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O financiamento de dívida não é uma operação atípica para as companhias aéreas. Historicamente, as empresas usaram aeronaves e até peças de reposição para respaldar estruturas de dívida complexas. Os programas de passageiro frequente são valiosos; os clientes acumulam milhas mesmo quando gastam em compras não aéreas com o cartão de crédito de marca compartilhada da companhia aérea. A receita dessas transações impulsiona as empresas em tempos difíceis para viagens.