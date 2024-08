Itaúsa tem lucro líquido recorrente de R$ 3,635 bi no 2º trimestre

A Itaúsa encerrou o segundo trimestre deste ano com lucro líquido recorrente de R$ 3,635 bilhões, um crescimento de 22,4% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com a companhia, o crescimento do resultado de seu maior investimento, o Itaú Unibanco, e do resultado financeiro da holding ajudaram a impulsionar o número.

O lucro proveniente do Itaú subiu 16% em um ano, para R$ 3,668 bilhões, diante da expansão das margens e da queda do custo de crédito do banco. Entre as investidas, a CCR também elevou a contribuição para o resultado da holding: o lucro reconhecido pela Itaúsa foi de R$ 43 milhões, 102% maior.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nas outras investidas, os resultados remetidos à Itaúsa caíram. A maior baixa foi na Aegea, de saneamento, com queda de 53%, para R$ 9 milhões. A queda veio com as despesas financeiras, decorrentes do maior endividamento da companhia. O fator foi parcialmente compensado pelo maior lucro líquido da Águas do Rio.