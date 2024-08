Ibovespa tem 5º pregão seguido de alta, puxado por Petrobras e bancos

Ainda que tenha perdido um pouco de fôlego no período da tarde com Nova York e um ajuste técnico, o índice Bovespa conseguiu subir pelo quinto pregão consecutivo e se segurar nos 131 mil pontos, recuperando patamar de janeiro deste ano. A valorização de mais de 3% do petróleo, por conta das tensões no Oriente Médio, ajudou e fez Petrobras disputar o topo do terreno positivo. O bloco com maior peso no índice, o financeiro, também contribuiu.

O Itaú BBA disse hoje que o Ibovespa voltou para a tendência de alta no curto prazo, após ter superado o patamar dos 128.700 pontos na semana passada.

Ainda assim, no período da tarde, o índice se distanciou da máxima de 131.661,99 pontos (+0,80%) alcançada pela manhã. Na avaliação de Enrico Cozzolino, sócio e head da Levante Investimentos, a perda de ímpeto está mais relacionada com o fato de que este é o quinto pregão seguido do índice em alta, sendo mais um "movimento pontual do que uma mudança direcional".