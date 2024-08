Empresas de telecomunicações viram alvo de CPI na Assembleia Legislativa de SP

Ao todo, a criação da CPI foi requerida com a assinatura de 45 parlamentares. Os trabalhos vão durar 120 dias, a contar da data de nomeação de seus integrantes - ocorrida em junho. As reuniões da CPI serão realizadas às quartas-feiras, de acordo com informações do portal de notícias da Alesp.

Na última semana, a deputada Carla Morando (PSDB) foi eleita presidente da CPI, e o deputado Oseias de Madureira (PSD) ficou como vice-presidente. A relatoria será do deputado Thiago Auricchio (PL) - o mesmo que presidiu a CPI que investigou a Enel. Ao todo, o grupo tem nove deputados titulares e a mesma quantidade de suplentes.

"Esta será uma CPI muito importante para a população, haja vista os problemas no fornecimento de telefonia, TV a cabo e internet. Tem muita gente reclamando", afirmou Carla Morando, em nota no portal da Alesp. "Muitas demandas chegam à assembleia requerendo alguma ação do Poder Legislativo quanto à má qualidade na prestação dos serviços de telefonia", acrescentou.