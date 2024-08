Correios funciona normalmente no Brasil após sindicato declarar greve

A empresa explicou que houve remanejamento de profissionais e realização de horas extras para cobrir ausências pontuais e localizadas de funcionários que aderiram à paralisação, que começou depois de os trabalhadores rejeitarem proposta do Correios sobre aumento salarial. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Correios informou que 92% do seu quadro de funcionários estava trabalhando normalmente, fazendo entregas e com todas as agências abertas na sexta-feira, 9, após a Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios (Findect) ter declarado greve na semana passada. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A empresa explicou que houve remanejamento de profissionais e realização de horas extras para cobrir ausências pontuais e localizadas de funcionários que aderiram à paralisação, que começou depois de os trabalhadores rejeitarem proposta do Correios sobre aumento salarial. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “A proposta inclui um reajuste salarial somente para 2025 e não oferece uma resposta conclusiva e concreta em relação ao plano de saúde”, explicou a Findect em nota.

Em negociação do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025, os funcionários do Correios propõem uma série de aumentos a mais de 85 mil trabalhadores, incluindo um incremento de 6,05% nos salários a partir de janeiro do próximo ano e de 4,11% nos benefícios a partir de agosto deste ano. O cálculo do salário considera uma reposição de 100% da inflação por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), com 4,11% referente aos meses de agosto de 2023 a julho de 2024, além de uma projeção de agosto a dezembro deste ano. No caso dos benefícios, o Correios considera, também, uma reposição de 100% da inflação por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor de agosto de 2023 a julho de 2024.

A classe estabelece, ainda, uma proposta de aumentar em 20% o benefício para os empregados que possuem função 'motorizada', isto é, os motociclistas e motoristas. Além disso, o Correios prevê um pagamento extra no vale alimentação ou refeição para os meses de agosto a dezembro de 2024, no valor de R$ 50,93, para os trabalhadores com remuneração de até R$ 7,3 mil. A empresa estabelece, ademais, um pagamento de um vale extra, denominado 'vale-peru', para todos os trabalhadores em dezembro de 2024, no valor de R$ 1.120,47.

O Correios também detalhou sobre o processo de alteração do regulamento para a redução da coparticipação nos planos de saúde dos empregados, saindo de 30% para 15%. A previsão para implementação é no próximo mês após realizar ajustes para adequação às normas vigentes, detalha. A alteração do regulamento contempla, ainda, a isenção de cobrança de mensalidade sobre quimioterapia, radioterapia, hemodiálise e 'home-care', sem cobrança de mensalidade sobre rúbricas variáveis.

"A empresa ainda se compromete a apresentar em 90 dias ações de melhoria para o plano, com a participação das federações que representam trabalhadores", explica. O Correios ressaltou que a gestão atual assumiu, em 2023, após a recente saída de um processo de privatização, que, segundo a companhia, gerou incerteza e insegurança aos empregados por anos. A classe citou, também, que o antigo governo retirou mais de 50 cláusulas de acordo coletivo, extinguindo direitos históricos, em sua visão.