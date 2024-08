Bolsas da Europa fecham sem sintonia; Londres resiste em alta impulsionada por BT Group

As bolsas europeias fecharam, majoritariamente, em alta, mas sem sintonia, nesta segunda-feira, 12, em dia de agenda vazia e à espera de novos dados de inflação dos Estados Unidos e do Reino Unido. Investidores esperam que as pressões inflacionárias continuem arrefecendo para permitir um corte das taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e pelo Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês).

As ações do BT Group ajudaram a impulsionar Londres, após notícias de venda de fatia no grupo para o conglomerado indiano Bharti Global.

Em Londres, o índice FTSE 100 subiu 0,52%, aos 8.210,25 pontos. O CAC 40, de Paris, perdeu 0,26%, encerrando em 7.250,67 pontos. O índice DAX, referência em Frankfurt, terminou o pregão em queda de 0,06%, a 17.711,60 pontos. As cotações são preliminares.

As ações do BT Group saltaram 7,59% e responderam pela maior alta porcentual do FTSE 100, após notícias de que o Bharti Global, braço do grupo indiano Bharti Enterprises, comprou uma fatia de 24,5% no BT Group da Altice UK. "A decisão do Bharti Global mostra forte confiança no valor inexplorado de longo prazo do grupo", escreveu Susannah Streeter, analista da Hargreaves Lansdown, em nota.