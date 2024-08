Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, em dia tranquilo após volatilidade recente

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 12/08/2024 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, em um dia de pregão tranquilo após uma semana de forte volatilidade causada por preocupações com os EUA.

Na semana passada, os mercados acionários asiáticos sofreram perdas robustas antes de se recuperarem de forma acentuada, principalmente em Tóquio, em meio a temores sobre uma possível recessão nos EUA, posteriormente aliviados por dados mais animadores da economia americana. Hoje, não houve negócios no Japão em função de um feriado.