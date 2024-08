BC incorporará resultados da pesquisa Firmus nas decisões de política de monetária, diz diretor

O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, disse nesta segunda-feira, 12, que os resultados da pesquisa Firmus serão incorporados no processo de decisão da autoridade monetária. Segundo Guillen, esses dados devem auxiliar na avaliação sobre o estado da economia.

"Quando você olha as projeções de empresas, elas divergem mais. Você tem projeções mais altas e mais baixas, é mais espalhado. Isso vale para a inflação, isso vale para crescimento", disse ele, ao comentar os primeiros resultados da Firmus, divulgados no período da manhã.

O diretor de Política Econômica do Banco Central destacou que as projeções de empresas para variáveis como a inflação e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) na pesquisa Firmus tem uma variância maior do que as estimativas do mercado na Focus, o que já era esperado.

Ele destacou que as projeções de inflação das empresas foram consistentemente maiores do que as do relatório Focus, em torno de 4% para os próximos anos.

Dinâmica das respostas

O diretor de Política Econômica do Banco Centra disse ainda que é preciso mais tempo para entender a dinâmica das respostas de empresas à pesquisa Firmus. Ele exemplificou que, nos primeiros resultados, grande parte das empresas espera que o crescimento do seu próprio setor supere o do Produto Interno Bruto (PIB), mas disse que ainda não é possível saber a razão.