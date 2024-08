Aloysio Corrêa da Veiga é eleito próximo presidente do TST

O ministro Aloysio Corrêa da Veiga, vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), foi eleito para assumir a presidência da Corte a partir de outubro. O ministro Maurício Godinho Delgado será o vice-presidente, e o ministro Vieira de Mello Filho será o corregedor-geral da Justiça do Trabalho.

Como há uma linha sucessória, já era esperado que o vice fosse eleito presidente do TST. A eleição foi por aclamação, com consenso sobre os três nomes.

O mandato do atual presidente, Lelio Bentes Corrêa, termina em 13 de outubro. A posse dos eleitos está prevista para o dia 10 de outubro.