Ações cíclicas e com exposição ao dólar ganham espaço nas carteiras de agosto

As incertezas globais em relação às políticas monetárias de diversos países e a preocupação interna quanto ao lado fiscal brasileiro trouxeram uma mudança importante nas recomendações de ações dos principais bancos e casas de investimentos. A liderança nos papéis mais indicados para agosto segue com as empresas consideradas mais sólidas, como Itaú, Petrobras e Vale, mas em seguida aparecem empresas que se beneficiam da alta do dólar frente ao real e também das consideradas cíclicas, ou seja, que podem se beneficiar do cenário de estagnação do juros, à espera da retomada dos cortes na taxa Selic.

"A ancoragem das expectativas de que o Fed [Federal Reserve, banco central dos EUA] iniciará sua trajetória de corte de juros em setembro foi o gatilho para uma ligeira alta das ações ao longo do mês de julho, embora, internamente, esta melhora seja confrontada por uma persistente preocupação com o cenário fiscal. E é neste ambiente que deveremos navegar ao longo das próximas semanas", explicou a Ágora Investimentos em sua carteira Estratégia Mensal para agosto.

O levantamento realizado pelo Broadcast Investimentos com 12 instituições aponta Itaú, Petrobrás e Vale com oito recomendações para cada papel. Em seguida, com cinco recomendações aparecem Prio, papel que vem sendo bastante recomendado nos últimos meses, e com a mesma quantidade de indicações, vem a JBS, uma das novidades para o mês na aposta dos analistas pela valorização da moeda norte-americana.