Reserva para BPC em 2024 fica aquém do gasto e CNAS sugere previsão 20% maior em 2025

A proposta do CNAS para o orçamento do benefício em 2025, de R$ 119,9 bilhões, representa um incremento de R$ 19,7 bilhões em relação aos R$ 100,2 bilhões que constavam na lei orçamentária neste ano. Além de considerar a alta do salário mínimo, a cifra também compreende o aumento no número de beneficiários. O direito - que corresponde a um salário mínimo por mês - é pago a idosos e a pessoas que vivem de renda muito baixa.

O Conselho Nacional Assistência Social (CNAS), vinculado à estrutura do governo federal, propôs uma aumento de quase 20% no orçamento para bancar o Benefício de Prestação Continuada (BPC) em 2025, em relação à previsão inicial aprovada para este gasto em 2024. O BPC, que tem registrado um crescimento significativo de concessões neste ano, é um dos alvos do pente-fino que busca aliviar em R$ 25,9 bilhões a peça orçamentária do próximo ano.

A dotação para 2025 é apenas uma sugestão do CNAS, que leva em conta projeções realizadas pela Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS), do Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). A pasta participa do órgão, que é composto por sete representantes do governo federal, um dos Estados, outro dos municípios, além de nove representantes da sociedade civil.

A equipe econômica ainda está em tratativas para definir qual o montante que acomodará as despesas com o BPC no próximo ano. Segundo apurou o Broadcast, técnicos estão refinando as estimativas de impacto da revisão do benefício, os efeitos das portarias que mudam as regras de concessão e como esse pente-fino refletirá na programação orçamentária de 2025. A definição precisa ser feita até o fim do mês, quando o governo envia para o Congresso o projeto de lei do orçamento.

Apesar de a sugestão do CNAS não ser vinculativa, no ano passado, a proposta do órgão ficou bastante próxima da dotação efetiva do orçamento de 2024. O órgão sugeriu que os gastos com o BPC consumiriam R$ 99,7 bilhões neste ano, próximo dos R$ 100,2 bilhões aprovados.