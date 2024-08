Pix sem redirecionamento pode tomar parte do espaço dos cartões de crédito

A chegada do Pix às carteiras digitais deve fazer com que o meio de pagamento instantâneo ganhe espaços que hoje pertencem aos cartões de crédito. Na visão de especialistas, as ferramentas combinadas eliminarão o principal obstáculo ao crescimento do Pix nos pagamentos de produtos e serviços no mundo físico. A combinação com linhas de crédito deve fazer com que o sistema tome o espaço de cartões de crédito sem anuidade no futuro.

Na sexta-feira,02, o Banco Central (BC) divulgou as normas para a chamada jornada sem redirecionamento, que utiliza o Open Finance para permitir que pagamentos com Pix sejam feitos sem a necessidade de entrar nos aplicativos de bancos e fintechs ou digitar senhas. A ferramenta permitirá que os clientes paguem com Pix como já fazem com cartões que permitem pagar por aproximação.

O gerente sênior de Estratégia de Negócios em Serviços Financeiros da Accenture, Ricardo Pandur, afirma que a entrada do Pix nas carteiras tem o potencial de aumentar a fatia que o sistema "morde" nos pagamentos feitos pelos brasileiros.