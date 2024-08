Taxas de juros avançam com IPCA, na contramão do dólar e dos Treasuries

A queda dos juros dos Treasuries e o enfraquecimento do dólar ante o real são insuficientes nesta sexta-feira, 9, para promover a redução de prêmios no mercado futuro de juros, embora as taxas já estejam distantes das máximas do dia. O ambiente no exterior é ameno, com agenda escassa e alívio do nervosismo que marcou o início da semana, desde que indicadores econômicos afastaram o temor de recessão nos Estados Unidos.

No mercado futuro de juros, as atenções se concentram na política monetária interna, cujos próximos passos ficaram mais incertos depois da divulgação da inflação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de julho (0,38%) acima do esperado (0,35%).

O desconforto com o IPCA se soma às declarações duras do diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, que afastou a ideia de um BC leniente com a inflação na próxima gestão do BC, para a qual ele é apontado como favorito.