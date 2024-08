Padilha fala em trabalho para que até fim do ano esteja aprovada a regulamentação da tributária

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta sexta-feira que está confiante na aprovação da regulamentação da reforma tributária, do marco regulatório da economia verde e do Acredita no segundo semestre, apesar do esvaziamento do Congresso devido às eleições municipais.

"Vamos trabalhar para que até o final do ano esteja aprovada a regulamentação da reforma tributária", disse ele, frisando que, na Câmara, foi atendido o pleito dos fundos de pensão para que não sofressem tributação equivalente à de instituições financeiras. "Vamos trabalhar a votação do Acredita, o Desenrola das MPEs, ao longo de agosto e setembro", acrescentou, lembrando que o programa já funciona por meio de medida provisória e garante crédito a micro e pequenos empresários.

Ainda sobre as prioridades para o semestre, o ministro enfatizou a aprovação dos projetos relacionados à economia verde, lembrando que o marco regulatório do hidrogênio verde já foi aprovado. "Falta concluir a votação de combustível do futuro, mercado de carbono e programa de apoio à transição energética para o marco regulatório da energia verde."