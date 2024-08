Mobly compra controle da Tok&Stok e cria gigante no mercado de móveis e decoração

A Mobly anunciou na noite da quinta-feira, 8, que assinou um acordo com acionistas controladores da Tok&Stok e passará a ser controladora da empresa, criando assim um gigante no mercado de móveis e decoração, com receita anual estimada de R$ 1,6 bilhão. Os rumores sobre fusão das duas empresas já vinham de longa data e foram antecipados pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Mobly afirma que a operação tem como objetivo fortalecer sua presença no mercado por meio da diversificação e complementaridade do portfólio de produtos e serviços, uma vez que visa combinar a sólida e reconhecida reputação de ambas as marcas, atingindo públicos diversos em todos os segmentos de mercado.

"A operação permite que ambas as companhias aproveitem a expertise uma da outra para fortalecer suas respectivas propostas de valor - especificamente a tecnologia e logística da Mobly e o desenvolvimento de produtos e experiência de loja da Tok&Stok", afirma a companhia.