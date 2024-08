Juros: IPCA eleva taxas de curtíssimo prazo, mas demais vértices recuam

Os juros futuros fecharam a sexta-feira em queda, com exceção dos vencimentos de curtíssimo prazo, que subiram. A combinação entre apetite pelo risco no exterior, reação às declarações do diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, e o IPCA de julho acima da mediana das estimativas definiu a dinâmica do mercado de juros nesta sexta-feira. Na semana, as taxas curtas e intermediárias subiram, refletindo sobretudo a mensagem da ata do Copom na terça-feira, considerada "hawkish", e as longas cederam.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava em 10,74%, de 10,68% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2026 cedia de 11,57% para 11,50%. O DI para janeiro de 2027 projetava taxa de 11,50% (de 11,69%) e o DI para janeiro de 2029, taxa de 11,56% (de 11,81%).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A surpresa negativa com o IPCA de julho e o rescaldo da repercussão das declarações de Gabriel Galípolo pesaram no início dos negócios, mas no decorrer da sessão o impacto foi suavizado pela melhora do câmbio e pelo fechamento da curva dos Treasuries. No fim do dia, o avanço se limitava aos contratos com vencimento em até seis meses, muito em função do IPCA.